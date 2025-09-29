Encuentran cadáver de haitiana y su hija de 18 meses en Dos Brazos de Neyba

Encuentran en estado de descomposición y con signos de violencia el cadáver de una nacional haitiana y su hija menor de más de un año cerca del Río Panzo en la comunidad de Dos Brazos de Neyba.

La occisa fue identificada como Oni Toussaint, pero se desconoce la edad del niño.

Aunque las autoridades levantaron los cuerpos, será mañana martes, que se les practiquen autopsia.