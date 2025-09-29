Hombre acusado de quitarle la vida a niño en Santo Domingo Este había sido condenado a 15 años

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó el apresamiento de un hombre de 57 años acusado de ultimar a un menor de 10 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

El menor fue identificado como Y.P, hijo de una señora de 30 años, residente en Santo Domingo Este.

De acuerdo a una nota de prensa, según el acta de levantamiento de cadáver, el cuerpo presentaba trauma en la región del cuello y fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar con precisión la causa de muerte y descartar o confirmar la existencia de abuso sexual.

El detenido es José Antonio Glass (alias “Yoyon”), quien fue identificado como la persona responsable del hecho, tanto por los levantamientos de cámaras como por fuentes humanas.

Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias, incluyendo una bola de baloncesto color mamey, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados como parte del proceso investigativo.

"La Policía Nacional y Ministerio Público expresan su solidaridad con los familiares de la víctima, a la vez que reitera su compromiso de llevar ante la justicia a todo aquel que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes", explicaron.

La institución mantiene abierto el proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de que este caso sea esclarecido en su totalidad y el responsable reciba las sanciones correspondientes.

Antecedentes

El profundizar las pesquisas, los oficiales a cargo detectaron que Glass (alias “Yoyon”) había sido apresado en el año 2009 y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a un menor.