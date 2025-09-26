Senador Monte Plata: colapso de puente en Yamasá evidencia urgencia de supervisar obras en el país

El senador de Monte Plata, Pedro Tineo, advirtió que el colapso del puente sobre el río Ozama que comunica al municipio de Yamasá y el distrito municipal de Don Juan, evidencia la urgencia de establecer en el país un sistema nacional para supervisar las infraestructuras públicas.

“En la mañana de ayer jueves, nuestra provincia Monte Plata se vio impactada por el desplome de una parte de la estructura del puente que conecta al municipio de Yamasá con el Distrito Municipal de Don Juan, justo en el momento en que un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo”, manifestó el representante senatorial. .

El legislador aseguró que con la tragedia queda una vez más evidenciada la vulnerabilidad de las infraestructuras en la República Dominicana,

“Es por ello que reiteramos nuestra propuesta de ley que crea el Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas (SINASCO), con el objetivo de establecer un mecanismo riguroso y permanente de inspección y certificación para todas las infraestructuras con más de diez años de construidas”, sostuvo el legislador por el Partido Revolucionario Moderno

Tineo considera que el SINASCO permitirá detectar a tiempo fallas estructurales, riesgos de deterioro y la necesidad de reparaciones, evitando así colapsos que ponen en peligro vidas humanas, paralizan comunidades y generan pérdidas económicas considerables.

Entiende que con la implementación de este mecanismo se podría garantizar que los puentes, carreteras, edificaciones públicas y privadas, así como las obras estratégicas para el desarrollo nacional, reciban un seguimiento técnico adecuado y continuo.

“El desplome del puente Yamasá–Don Juan debe convertirse en una voz de alerta para el país”, afirmó el legislador.

“Necesitamos aprobar y aplicar cuanto antes este proyecto de ley, porque solo con una supervisión efectiva podremos preservar nuestras infraestructuras y asegurar la vida de quienes dependen de ellas a diario”, dijo el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Finalmente, el senador de Monte Plata hizo un llamado a sus colegas legisladores, a las autoridades del Estado y la ciudadanía a unir voluntades en torno a esta causa: “Prevenir es salvar vidas, y Monte Plata, así como toda la República Dominicana no puede esperar más”.