En Pedernales, las lluvias limitan el mercado y en otras zonas de la frontera aíslan comunidades

Las lluvias registradas desde la noche del jueves no han provocado daños en la provincia fronteriza de Pedernales, aunque sí una reducción en el flujo de vendedores y compradores en el mercado binacional este viernes.

El transporte de mercancías hacia Haití se mantuvo limitado y el comercio lucía con poca afluencia.

Las lluvias beneficiaron áreas agrícolas como en las localidades de Los Olivares, Paso Sena, Los Brujos y zonas cafetaleras y montañosas.

El mercado, en su vieja estructura, estaba enlodado y se observaba poca vigilancia debido al bajo tránsito de carga, mientras que comerciantes insisten en la necesidad de agilizar la construcción del nuevo mercado fronterizo, cuya obra fue supervisada recientemente por el mayor general retirado Jorge Radhames Zorrilla Ozuna, titular de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo.

Incomunicadas en Jimaní y la Descubierta

En otro punto fronterizo, se reportó que Jimaní y La Descubierta quedaron incomunicadas por el desbordamiento del río El Penitente, que también afectó algunos cultivos en zonas altas. Continúan los trabajos de rehabilitación del afluente.