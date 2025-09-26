Comunidades de Ocoa en situación crítica ante fuertes aguaceros

Las lluvias que se vienen registrando en San José de Ocoa mantienen incomunicadas y aisladas numerosas comunidades productivas, han reportado a este medio agricultores.

En El Pinar, las lluvias mantienen incomunicadas las zonas de La Ciénaga, Los Tramojos, Los Negros, Mancebo, El Cercado, La Mesa de Domingo, Sabana Abajo, Sabana de San Juan y otras, debido al desbordamiento de arroyos como Arroyo Piedra, según reportes del productor Rafael Custodio.

"Aquí sigue lloviendo y no tenemos paso para estas comunidades. Hubo que sacar a una mujer embarazada en soga porque el Arroyo Piedra lleva mucha agua", afirmó Custodio, que teme pérdidas cuantiosas en distintos sembradíos.

En tanto que en el Municipio de Rancho Arriba de Ocoa, comunitarios reportaron que están incomunicados por el desbordamiento del río Nizao por la zona "El Paso de Montenegro".

Entre las zonas que están incomunicadas por los aguaceros mencionaron Quita Sueño, Quita Pena, Carmona, La Cieniguita, entre otras.

"Aquí en estas comunidades no ha parado de llover", indicaron agricultores.

Sobre el punto crítico ubicado en Las Caobas, por la carretera que lleva de Ocoa al Cruce de Ocoa que comunica con la carretera Sánchez, se informó que ha sido limpiado en varias ocasiones por la constructora Estrella.

Anoche, un gran número de camiones cargados de berenjenas, tomates, aguacates y otros productos tuvieron serias dificultades para llegar hacia Santo Domingo y viceversa por la acumulación de materiales.

La situación se produce por un material suelto que hay en el lugar, producto de las excavaciones que realiza la constructora para mejorar el área, según informó el ingeniero Francisco Reynaldo Martinez Subero (Babo), director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Piden construcción de puente

En Rancho Arriba de Ocoa, comunitarios pidieron la construcción del puente sobre el río Nizao, Montenegro, ya que cada vez que llueve quedan incomunicados.

La obra está a cargo de la constructora Rempart.