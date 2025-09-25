Onda tropical provoca muchas lluvias este jueves en República Dominicana

Una onda tropical está produciendo lluvias desorganizadas en gran parte de República Dominicana, pronostica el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

El CNH informó que este sistema se puede convertir en depresión tropical en los próximos días.

Estas lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, estarán incidiendo mayormente, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) sobrepoblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, entre otras cercanas.

En la tarde y noche de este jueves se pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias antes mencionada y se extenderán hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña e Independencia.

Hasta el momento 10 provincias se encuentran en alerta verde por estas lluvias. Estas son María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Distrito Nacional y Santo Domingo.