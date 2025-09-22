Otro apagón en el AILA se registró la madrugada del lunes; operaciones están normalizadas

Aerodom informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ), se encuentran completamente normalizadas, luego de que la madrugada de este lunes se registrara un apagón.

“A las 2:00 a. m. de hoy fue necesario realizar un corte programado para permitir el cambio de un generador, tras lo cual el servicio eléctrico y las operaciones fueron restablecidasde manera segura y oportuna”, dijo en un comunicado.

Este cambio se produce luego de que el domingo se produjera un apagón de unas nueve horas en el aeropuerto, lo que provocó retrasos de más de 20 vuelos y múltiples quejas en los pasajeros.