Fallo interno que dejó sin energía a Aeropuerto de Las Américas impide procesar pasajeros en terminal

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que la falta de energía registrada en el edificio terminal del Aeropuerto de Las Américas fue causado por un fallo en una seccionadora interna, ocurrido a la 9:18 a. m.

Asimismo, indicó que por la falta de energía en esta terminal, no es posible procesar pasajeros.

Sin embargo, Aerodom aseguró que el campo aéreo y la torre de control continúan operando con sistemas de respaldo, por lo que los vuelos siguen llegando y saliendo del aeropuerto.

Hasta el momento no han logrado restablecer la energía.