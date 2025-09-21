Edeeste aclara falla eléctrica del AILA no está vinculada con sus operaciones

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) aclaró este domingo que la situación eléctrica registrada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) no está vinculada con la operación de la distribuidora.

La entidad explicó que el servicio eléctrico del AILA no depende de su sistema, por lo que cualquier inconveniente ocurrido en las instalaciones aeroportuarias responde a situaciones internas del propio complejo.

Edeeste subrayó que su red de distribución en la zona opera con normalidad.

A las 9:18 de la mañana de hoy un fallo en una seccionadora interna dejó sin energía el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), lo que ha impedido el procesamiento de pasajeros en la terminal aérea.

Pese a la avería, tanto el campo aéreo como la torre de control continúan operando con sistemas de respaldo, lo que garantiza la llegada y salida de vuelos sin mayores inconvenientes.

“Equipos trabajan sin descanso para restablecer el servicio”, dijo Aerodom en un comunicado.