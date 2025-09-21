Aerodom recomienda a viajeros con vuelos programados no ir a Aeropuerto Las Américas hasta que se restablezca energía

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) comunicó que continúan trabajando para restablecer la energía eléctrica en el edificio de la terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Por esta razón, recomendaron a los pasajeros con vuelos programados no ir a este aeropuerto hasta que logren restablecer la energía.

La falta de energía registrada en el AILA fue causado por un fallo en una seccionadora interna, ocurrido a la 9:18 a. m.

Por esta falta de energía en esta terminal, Aerodom informó que no es posible procesar pasajeros.

Sin embargo, el campo aéreo y la torre de control continúan operando con sistemas de respaldo, por lo que los vuelos siguen llegando y saliendo del aeropuerto.