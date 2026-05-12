Remesas suman US$4,079.9 millones entre enero y abril de este año

El Banco Central informó que, entre enero y abril de 2026, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$4,079.9 millones, aumentando 4.1% en términos interanuales.

Solo en abril se recibieron US$1,060.2 millones, un monto que, según la entidad, es superior en US$105.7 millones a lo recibido en abril de 2025 y refleja un crecimiento interanual de 11.1%, superior al 3.5% observado en marzo 2026.

En una nota, la entidad apuntó que este crecimiento en abril ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

La institución señaló que, este repunte en los flujos de remesas se atribuye, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 82.5% de lo recibido en abril, equivalentes a US$797.3 millones.

El índice de gestores de compras (PMI, en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 53.6 en abril, continuando la senda de expansión del sector servicios en la economía estadounidense, sector que concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana.

El BCRD destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países en abril, como España, por un valor de US$59.5 millones, con un 6.2% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia con 1.2%, Suiza y Haití con 1.1%.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señaló que el Distrito Nacional recibió una proporción del 50.9% durante abril, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.0% y 6.8%, respectivamente. Esto indica que más de dos tercios (67.7%) de las remesas se reciben en las zonas metropolitanas del país.

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 30 de abril de 2026, la moneda nacional se apreció 5.3% frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de abril se ubicaron en US$ 15,888.9 millones, representando un 11.8 % del PIB y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

Las más recientes perspectivas del BCRD sobre el sector externo dominicano contemplan que continúe la evolución positiva de los ingresos de divisas durante 2026. Por un lado, los ingresos de turismo superarían los US$11,500 millones y las remesas se ubicarían por encima de los US$12,200 millones.

Las exportaciones totales se estiman en unos US$16,900 millones y la IED superaría los US$5,000 millones. Todos estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (unos US$3,000 millones) alcanzarían un total de ingresos de divisas por encima de los US$48,900 millones para el cierre de 2026.