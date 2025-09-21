Aeropuerto Las Américas restablece energía eléctrica tras nueve horas de apagón

Después de casi nueve horas, el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ) logró restablecer la energía eléctrica en la totalidad de su edificio terminal este domingo a las 6:05 de la tarde, informó la concesionaria Aerodom.

El apagón interno, que se registró a las 9:18 de la mañana del domingo, fue provocado por una avería en una seccionadora ubicada dentro del aeropuerto y no estuvo relacionado con la red eléctrica nacional.

La falla afectó exclusivamente las operaciones en el edificio terminal, dejando sin energía a las áreas de chequeo, aduanas y salas de abordaje.

A pesar del inconveniente, el campo aéreo y la torre de control mantuvieron sus funciones normales gracias a los sistemas de respaldo, lo que permitió que los aterrizajes y despegues se realizaran con seguridad.

Sin embargo, las aerolíneas y los pasajeros enfrentaron una jornada complicada marcada por desvíos, cancelaciones y múltiples retrasos.

Aerodom explicó que sus equipos técnicos trabajaron de manera ininterrumpida para superar la avería, apoyados con la contratación de generadores de emergencia.

A las 2:15 p. m. se logró energizar la zona sur de la terminal, mientras que la zona norte recuperó el servicio de manera definitiva a las 6:05 p.m. Con ello, todas las áreas del aeropuerto volvieron a operar con normalidad y se inició un proceso de normalización progresiva de las operaciones.

Más de 30 vuelos resultaron afectados durante la jornada. Entre los casos más relevantes, seis vuelos tuvieron que ser desviados a Punta Cana, incluyendo Spirit 1567 (Orlando), United 1984 y 2404 (Newark), Delta 1917 (Nueva York JFK), Copa 298 (Panamá) y Arajet 1503 (Bogotá).

Otros tres vuelos fueron redirigidos a Santiago de los Caballeros: Delta 1958 (Atlanta), JetBlue 1009 (Nueva York JFK) y American Airlines 2367 (Miami). Asimismo, dos vuelos fueron cancelados: Delta 9961 (Atlanta) y JetBlue 605 (Orlando).

Decenas de operaciones experimentaron significativos retrasos, entre ellas RedAir 300 (Curazao), InterCaribbean 233 y 410 (Providenciales y Tórtola), Spirit 145 y JetBlue 2549 (Fort Lauderdale), JetBlue 2537 (San Juan), Copa 128 (Panamá), Sky High 861 (Pointe-à-Pitre) y varias rutas de Arajet, incluyendo el vuelo 1803 a Cartagena, que acumuló casi tres horas de demora.

La situación generó largas filas en los mostradores de las aerolíneas y reprogramaciones de itinerarios, mientras los pasajeros aguardaban información sobre sus vuelos.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros y usuarios. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar la seguridad, continuidad y calidad de las operaciones en el AILA”, concluyó el comunicado de Aerodom.

Con la energía ya restablecida en el 100 % del edificio terminal, las autoridades aeroportuarias indicaron que esperan una normalización total de las operaciones en el transcurso de la noche y la madrugada del lunes.