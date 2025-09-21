Fallo eléctrico interno afecta operaciones del Aeropuerto de Las Américas

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este domingo que sus equipos técnicos están trabajando para restablecer la energía en el Aeropuerto Internacional de Las Américas-José Francisco Peña Gómez.

La información está contenida en un comunicado de Aerodom, colgado en su cuenta de X a la 10:24 a. m. de este día.

Este fallo eléctrico interno ha interrumpido las operaciones del aeropuerto.

Asimismo, en la publicación indicaron que anunciarán cuando el fallo sea solucionado y seab restablecidas las operaciones.