Fallo eléctrico interno afecta operaciones del Aeropuerto de Las Américas

La información está contenida en un comunicado de Aerodom, colgado en su cuenta de X a la 10:24 a. m. de este día.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este domingo que sus equipos técnicos están trabajando para restablecer la energía en el Aeropuerto Internacional de Las Américas-José Francisco Peña Gómez.

Este fallo eléctrico interno ha interrumpido las operaciones del aeropuerto.

Asimismo, en la publicación indicaron que anunciarán cuando el fallo sea solucionado y seab restablecidas las operaciones.

