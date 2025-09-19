EE. UU. elogia avances en exploración de tierras raras en Pedernales

Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han reconocido el notable avance y la rigurosidad con la que el Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana está llevando a cabo la exploración de tierras raras en Pedernales.

Albert DeGarmo, gerente del Programa de Gobernanza de Energía y Minerales del Departamento de Estado de EE. UU., expresó su admiración por la capacidad técnica consolidada y el ritmo acelerado del proyecto.

Tras visitar la Reserva Fiscal Ávila, en Pedernales, DeGarmo y su delegación agradecieron al ministro Joel Santos por la oportunidad de conocer la iniciativa de primera mano, destacando la calidad de las presentaciones y el recorrido.

Enfoque en rigurosidad y colaboración

El ministro Joel Santos explicó que el presidente Luis Abinader ha dispuesto todos los recursos necesarios para asegurar que el proyecto avance según lo planeado.

Santos destacó la rigurosidad con la que se cumplen los protocolos ambientales y sociales, y las intenciones del país de determinar los recursos disponibles este año.

Además, señaló que se espera que los estudios estén lo suficientemente avanzados para declarar la reserva a finales de 2026, lo que representaría un activo importante para el país.

El ministro también enfatizó el espíritu colaborativo de República Dominicana y su flexibilidad para adaptar los procesos, lo que considera clave para el éxito del proyecto.

"Esperamos poder empezar a cooperar aún más con este proyecto. Estamos interesados en seguir aumentando la cooperación y en recibir cualquier ayuda que nos permita alcanzar nuestros objetivos de manera oportuna y coordinada", afirmó Santos.

Durante el encuentro, la delegación estadounidense abordó temas relacionados con la metodología y los pasos para el procesamiento de minerales.

En la reunión participaron el viceministro de Minas, Miguel Díaz; el viceministro de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, Roger Pujols; la jefa de la Unidad Económica de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo, Ariel Jahner; y el consultor de exploración minera, Douglas H. Oliver.