Frente Amplio exige castigo para los responsables de presunta corrupción en SeNaSa

Con pancartas y consignas, representantes del Frente Amplio se concentraron frente a las instalaciones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en la avenida 27 de Febrero en la capital, deplorando alegadas irregularidades de la entidad.

Deploran supuestos robos para enriquecer a directores y propietarios de centros de salud y exigen calidad en el servicio.

Con un semblante de disgusto y al ritmo de “La corrupción nos roba la vida y la salud”, el movimiento Frente Amplio alzó su voz.

Luz Eneida Mejía, vicepresidenta nacional del Frente Amplio, deploró que los fondos destinados al régimen subsidiado estarían siendo desviados para beneficiar a dueños de clínicas, laboratorios y centros de diagnóstico, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población.

“Nos hemos enterado de que los recursos destinados a la salud del pueblo dominicano, principalmente a los sectores más carenciados, como es el régimen subsidiado, han sido utilizados para enriquecer a dueño de clínicas de centros de diagnóstico y de laboratorio”, manifestó.

La organización política denunció que, de acuerdo con reportajes periodísticos, “funcionarios y exfuncionarios del SeNaSa, en complicidad con prestadores privados de salud, inventaron miles de atenciones inexistentes, cobradas fraudulentamente al sistema, provocando el desvío de cientos de millones de pesos”.

Asimismo, aseguraron que el SeNaSa “ha sido convertido en botín de corrupción, mientras se afectan las reservas y se compromete el derecho a la salud del pueblo dominicano”.

Advirtió que la transferencia de fondos públicos al sector privado, mediante contratos irregulares y tercerización de servicios, constituye una nueva modalidad de saqueo.

Otras reivindicaciones

La organización demanda mejorías en la calidad de los servicios de salud que esta ARS ofrece a los ciudadanos.

Asimismo, una rebaja sustancial en el costo de los medicamentos, pues la salud no puede ser un negocio de pocos, sino que es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado para todas y todos”, señaló Luz Eneida Mejía, vicepresidenta nacional del Frente Amplio.

Exigen castigo

Pese a las demandas denunciadas, el movimiento Frente Amplio exigió un “castigo ejemplar” para los implicados en los actos de irregularidades cometidas en el SeNaSa, que considera han puesto en riesgo la estabilidad financiera de la institución y la protección social de los dominicanos.

De no llegar a una solución, la organización convoca otra protesta para el próximo domingo 21 de septiembre de 2025 en horas de la mañana frente al Hospital Moscoso Puello, donde además exigirán al gobierno la terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.