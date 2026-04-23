Hay que ser cómplice de los adolescentes

Recuerdo que en la Feria del Libro de 2010 logré que la mayoría de los jóvenes se compenetrara con los bailes folklóricos dominicanos y del mundo. Sí, lo logré, pero tuve que colocar la música que ellos querían escuchar, que querían bailar, porque es la que está de moda, es la que venden en la avenida Duarte, en las tiendas de discos o la que bajan de la Internet.

El “pepe”, un dembow (reguetón moderno) y el “jerk” fue lo que se estuvo escuchando, es lo que hace que estos jóvenes se concentren en sí mismos y que no escuchen a nadie, son “sordos” inconscientes. Esa música fue su refugio, porque no se les hace caso, no se les toma en cuenta. Voy más lejos: no se les da afecto, y buscan en este lado de la acera esos desahogos.

Negocié con ellos. Me enseñaban pepe y yo les enseñaba los ritmos folklóricos. Luego me pedían otra vez que los complaciera y les expresaba que luego los complacería y lo hacía, no les hablaba mentiras.

Tuve que bailarlo, traté de hacerlo para llegar a ellos. Tuve que “echarle” mucho maíz a las palomas, para que me hicieran caso. De otra forma no podía lograrlo, pero, al menos, quedaron en su memoria muchos bailes que desconocían, merengue folklórico o perico ripiao, típico, clásico o tradicional y popular. De otros países escucharon cumbia, plena, chachachá, kompa, Calipso, vallenato.

Fueron dos o tres personas que criticaron lo que hacía, ¡no me importa! Desconocían cuál era el objetivo, la mejor forma de llegar a ellos (si lo que estamos haciendo no funciona, hay que buscar la manera). La tarima principal fue un lleno total, no hubo desperdicios.

No importa que la juventud escuche esta música (no necesariamente las letras, en algunos casos) mientras conozcan de su cultura y la aprecien. Aún nos queda tiempo para enseñar, nosotros somos los llamados a transmitir el amor hacia lo nuestro y el conocimiento, porque si no dirán en un futuro: “El merengue era un baile del tiempo de mis abuelos” y “la bachata se bailaba mucho, pero eso ya no se usa”.