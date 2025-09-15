Fallece periodista Arismalia Pérez tras accidente de tránsito

Falleció la joven periodista Arismalia Pérez Bautista tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes a las 3:00 de la madrugada en la avenida Los Próceres.

Pérez, quien llegó a formar parte de la convocatoria Periodista por un Año del medio Listín Diario, celebraba una actividad especial en compañía de sus seres queridos y, al salir del lugar, fue acompañada por una amiga, quien mientras conducía chocó con un poste de luz.

La joven fue atendida de manera inmediata por el Servicio Nacional de Emergencias 9-1-1 y trasladada al Hospital General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana. Al día siguiente, el sábado, sus familiares decidieron llevarla al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

En el lugar se encontraron anomalías en su cuerpo y fue intervenida quirúrgicamente y evaluada en la unidad de cuidados intensivos, mas no pudo superar las complicaciones de la cirugía, falleciendo el domingo.

Sus actos fúnebres se realizarán en la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, hoy 15 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el sepelio este martes a las 11:00 de la mañana en el cementerio Jardín Memorial.