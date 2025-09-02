Alto Costo: Solo ocho pacientes de los 132 en lista de espera están activos en el programa

A raíz de las denuncias realizadas por el Comité de Pacientes de Artritis Reumatoides (Copar-Lea) sobre los 132 usuarios que se encuentran en lista de espera del Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) desde el 2023, la entidad manifestó que solo ocho son pacientes activos del programa y se encuentran medicados.

Mientras que 75 de ellos son de otras patologías, y no de artritis reumatoides.

Asimismo, aclaró que de esos 132 pacientes señalados por Copar-Lea, diez no figuran en los registros y cinco ya son parte de la Dirección de Alto Costo.

El director del PMAC, Carlos Sánchez Solimán, reconoció, además, la existencia de una lista de espera que tienen intención de atender.

“Es justo reconocer que hay una lista de espera que quisiéramos atender; sin embargo, el número de solicitudes sin respuesta es igual al promedio de los programas similares que existen en otros países de América Latina”, expresó.

Informó que 1,411 usuarios de este tipo están siendo medicados en la actualidad con garantía de la continuidad de su tratamiento de la “más alta calidad y seguridad”.

“Contamos con siete tipos diferentes de moléculas que cuentan con el aval de agencias que operan en países y estricta vigilancia farmacológica”, explicó Sánchez por medio de un comunicado.

Asimismo, señaló que el costo total de medicamentos “servidos” de manera gratuita a los pacientes de artritis reumatoides por el programa para el año 2024 superó los RD$ 700 millones.

Aclaró, además, que este monto equivale a 500,000 por año por cada persona, incluyendo 44 nuevos pacientes incorporados de esta patología en el 2025.

Resaltó que, desde el año 2016 a la fecha, Alto Costo ha destinado más de RD$ 44,000,000,000.00 para compras de medicamentos, de los que RD$ 35,104,000.00 han sido invertidos desde el 2020 a la fecha.

Asimismo, manifestó Sánchez que solo en el presente año se han incluido 920 nuevos pacientes de todas las patologías que cubre Alto Costo para recibir el tratamiento de manera permanente.

La queja de usuarios que forman parte del Comité de Pacientes de Artritis Reumatoide (Copar-Lea), realizada durante una protesta frente a las oficinas del programa, subrayó la desesperación de los afectados que, a pesar de su elegibilidad, no han recibido sus tratamientos.

Denunciaron que al menos 132 pacientes se encuentran en la lista de espera del Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) desde el año 2023 y solo 18 han recibido sus cartas de aprobación, un documento esencial para la entrega de los fármacos.

Medicamentos esenciales

Los medicamentos esenciales son aquellos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población.

No se trata solo de cualquier fármaco, sino de aquellos que cumplen con criterios específicos para ser considerados indispensables en un sistema de salud.