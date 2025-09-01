Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Se registra sismo de 4.6 en Bayaguana

Santo Domingo, RD. 

Aproximadamente a las 5:27 de la mañana de este lunes se registró un temblor de tierra de magnitud 4.6 en Bayaguana, provincia Monte Plata.

De acuerdo al Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mismo tuvo una profundidad de 90.5 kilómetros.

Sismología también registra otro temblor de menor magnitud luego del ocurrido en Monte Plata. El mismo, de 2.1 ocurrió en Sosua, Puerto Plata.

Usuarios de las diferentes redes sociales han manifestado sentir el seísmo. 

