Empresa CargoFax desmiente un informe sobre envíos de armas a Haití

La plataforma de inteligencia comercial CargoFax ha solicitado una rectificación a este diario por una publicación que, citando una fuente de inteligencia, la vincula con el envío de mercancía a Haití, algo que la empresa califica de "inexacto y alejado de la verdad".

En una carta dirigida a la dirección del diario y al autor del reportaje, el cofundador de la compañía, Leonardo González, enfatizó que CargoFax no realiza envíos de mercancía de ningún tipo, ya que su función es exclusivamente proveer datos.

La solicitud de réplica surge a raíz de un artículo publicado el 9 de agosto, titulado "De Miami a Haití: La ruta de las armas que desangran a ese atribulado país".

“En fecha 9 de agosto del 2025, este acreditado diario publicó, tanto en su versión física-impresa y su versión digital, un artículo denominado “De Miami a Haití: La ruta de las armas que desangran a ese atribulado país”, de la autoría del periodista Guillermo Pérez”, lee la declaración.

En esa publicación, subraya, el reportaje, basado en un informe de inteligencia al que Listín Diario tuvo acceso, vinculaba a CargoFax con supuestos envíos de 34 cargamentos de armas desde puertos estadounidenses a Haití, realizados entre julio de 2020 y marzo de 2023.

Un servicio de datos, no de logística

Al respecto, González aclara en la misiva que la premisa de la publicación es incorrecta, pues CargoFax no es una empresa de transporte ni de logística.

Con sede en Miami y fundada en 2020, la compañía se define como una plataforma digital que opera una base de datos en tiempo real para el comercio internacional.

"CargoFax no ofrece servicios de transporte de mercancía ni realiza envíos de ninguna índole; únicamente ofrece el servicio digital de una base de datos que recolecta, analiza y clasifica información sobre importaciones y exportaciones para los participantes del comercio internacional", se lee en la carta.

La plataforma es utilizada por intermediarios, importadores, exportadores y otros actores del sector en Estados Unidos y América Latina, con el fin de obtener transparencia y un mejor entendimiento de los flujos comerciales.

Para demostrar su rol, la empresa hace referencia a un artículo del Financial Times del 30 de julio de 2025, que cita información extraída de la plataforma CargoFax, evidenciando su función como fuente de datos, no como operador logístico.

Esta empresa, con sede en Miami, ofrece soluciones de seguimiento de datos marítimos basadas en la web.

Su principal objetivo es proporcionar a los importadores, exportadores y otras empresas del sector logístico una herramienta para analizar y visualizar datos comerciales.

Permite a acceder a registros de importación, incluyendo detalles de manifiesto, lo que ayuda a las empresas a entender quién está enviando qué, a quién y por dónde.

También, permite a los usuarios analizar las tendencias del mercado, la cuota de mercado de la competencia y el flujo de mercancías entre diferentes países y puertos, además de ayudar a a los importadores a encontrar nuevos proveedores y a los exportadores a identificar clientes potenciales al analizar los datos de comercio.

Asimismo, permite a las empresas vigilar la actividad de sus propios proveedores y competidores para tomar decisiones informadas.

En esencia, utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para procesar y clasificar grandes cantidades de datos de comercio, presentándolos de una manera que sea fácil de analizar y entender para los usuarios.

Esta plataforma, según los datos suministrados y verificados en línea, está diseñada para ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas basadas en información detallada y actualizada sobre el comercio marítimo.