Marranzini denuncia ex administrador EdeEste alteró facturas de 42,000 clientes para que pagaran más

Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), indicó que en la Empresa Distribuidora del Este, Manuel Mejía Naut, exadministrador cancelado por él, subía el consumo a los clientes de forma irreal.

Estas acciones, según señaló, afectaron a 42,000 personas y buscaban “engañar” para dar la impresión de que se estaba mejorando la distribuidora.

Marranzini ofreció estas declaraciones en el programa El Día, que se transmite por Telesistema y que es dirigido por la periodista Edith Febles.

“La vamos a presentar”, dijo, cuándo se le cuestionó si presentaron una acusación en su contra.

Mejía Naut fue designado en junio de 2023. El 21 de octubre de 2024 el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad lo sacó del puesto e informó la designación de Mario Pizarro en este cargo.

Apagones

En las últimas semanas los usuarios han externado sus quejas con las empresas distribuidoras de energía por las extensas horas sin el servicio eléctrico en distintas zonas del país, llegando los ciudadanos a protagonizar protestas y quema de neumáticos por los apagones.

Estas interrupciones en el sistema se han extendido por hasta 12 horas, provocando que en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, Bonao, Puerto Plata y otras localidades escenifiquen protestas.

En el fin de semana, el presidente Luis Abinader se refirió al tema, pidiendo disculpas a la población por la ola de apagones, los que calificó de “odiosos” e indicó que en días próximos entrarían al sistema 600 megas de manera gradual que servirían de contingencia en caso de falla en Punta Catalina.

Celso Marranzini, administrador general de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc), explicó que la tanda de apagones se debía a una salida inesperada de una de las plantas de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, lo que crea complicaciones en las distribuidoras de energía eléctrica, de manera especial en horas de la noche.

Esta falla fue corregida el domingo 17 de agosto, sin embargo, la otra unidad salió de operación el lunes debido a la obstrucción de sargazo que produjo poca circulación de agua en el “intake”. Volvió a operar la noche de ese día, aunque no a su máxima capacidad.