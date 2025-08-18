Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Unidad 1 de Punta Catalina salió de operación por obstrucción de sargazo

Durante la semana, la unidad 2 de Punta Catalina sufrió un pinche en la caldera que obligó a sacarla del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 

La empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina informó que la salida de la unidad sigue “sin generar déficit en el sistema”.

Santo Domingo, RD. 

La empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó la salida de operación de la Unidad 1 de la termoeléctrica, debido a la obstrucción de sargazo que produjo poca circulación de agua en el “intake”.

“Siendo las 6:25 a. m. de hoy lunes 18 de agosto de 2025, la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió de operación debido a un bajo nivel de agua de circulación en el intake (toma de agua), ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central, producto del mal tiempo generado por el huracán Erin”, escribió la entidad en un comunicado en las redes.

A pesar de la situación, informaron que aunque la salida de la unidad sigue “sin generar déficit en el sistema”.

Durante la semana, la unidad 2 de Punta Catalina sufrió un pinche en la caldera que obligó a sacarla del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), generando múltiples apagones y como consecuencia descontento en la sociedad.

Ante la situación, el presidente Luis Abinader acudió a la planta el sábado y pidió perdón a la población por la situación.

Horas después la Termoeléctrica anunció que la situación se había corregido, aunque la ciudadanía continúa reportando apagones durante todo el fin de semana. 

