Unidad 1 de Punta Catalina salió de operación por obstrucción de sargazo

La empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó la salida de operación de la Unidad 1 de la termoeléctrica, debido a la obstrucción de sargazo que produjo poca circulación de agua en el “intake”.

“Siendo las 6:25 a. m. de hoy lunes 18 de agosto de 2025, la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió de operación debido a un bajo nivel de agua de circulación en el intake (toma de agua), ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central, producto del mal tiempo generado por el huracán Erin”, escribió la entidad en un comunicado en las redes.

A pesar de la situación, informaron que aunque la salida de la unidad sigue “sin generar déficit en el sistema”.

Durante la semana, la unidad 2 de Punta Catalina sufrió un pinche en la caldera que obligó a sacarla del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), generando múltiples apagones y como consecuencia descontento en la sociedad.

Tuit de la Central Termoeléctrica Punta CatalinaFuente externa

Ante la situación, el presidente Luis Abinader acudió a la planta el sábado y pidió perdón a la población por la situación.

Horas después la Termoeléctrica anunció que la situación se había corregido, aunque la ciudadanía continúa reportando apagones durante todo el fin de semana.