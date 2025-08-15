En Ocoa protestan por apagones y escasez de agua

Residentes de Ocoa protagonizaron protestas la tarde de este viernes frente a las instalaciones de la oficina comercial de la Empresa de Distribución de Energía eléctrica del sur (Edesur) y en la Oficina del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Las protestas se hicieron con el objetivo de exigir soluciones reales y eficientes ante la ola de apagones que se viene registrando en la población, así como por la escasez de agua que afecta a diferentes sectores ocoeños.

Con pancartas de "Ocoa se respeta, dennos los servicios”, “Sin agua no se vive, sin luz no se progresa”, “Ocoa está en apuro","Queremos luz no a los apagones", entre otras expresiones, los ciudadanos desafiaban un sol candente.

"Se nos están dañando los aires, los productos que requieren refrigeración se están dañando por los apagones", expresaron los protestantes que llegaron próximo a las 3:00 de la tarde a Edesur.

Los manifestantes dijeron que daban un plazo de 15 días a los fines de que sean resueltas las interrupciones en el servicio eléctrico o de lo contrario llamarán a todo el pueblo a lanzarse a las calles a protestar de manera pacífica.

Luego de terminar en Edesur la protesta se trasladó a la oficina del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en el lugar fueron observados agentes de la policía Nacional vigilando las protestas de manera discreta.

En las protestas se pudieron observar a dirigentes de los partidos Fuerza del pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD).