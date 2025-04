Juan Ariel Jiménez, uno de los “presidenciables del PLD”, en contra de que se realice una “elección adelantada”

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, solicitó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respetar los plazos establecidos por las leyes 33-18, de Partidos y Agrupaciones Políticas y la 20-23, de Régimen Electoral, y no seleccionar a un candidato presidencial antes del mes de octubre del 2027.

“Estas normativas establecen procedimientos y plazos que no pueden no pueden ser ignorados. Cumplir con la ley es una obligación que no debería estar sujeto a discusión, y también una señal clara de respeto del partido al esquema institucional y a las leyes”, manifestó el vicepresidente del partido a través de una carta dirigida al comité político.

Mediante el mismo documento, Jiménez señaló que “sería contradictorio” violar ambas legislaciones ya que el PLD impulsó las mismas, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Congreso Nacional.

“Sería contradictorio que, habiendo sido protagonistas de la construcción del marco legal vigente. Ahora decidamos actuar al margen del mismo. Ello podría tener implicaciones importantes, tanto legales como políticas y reputacionales”, expresó.

El exfuncionario añadió que la elección temprana de un candidato podría llevar a que la Junta Central Electoral (JCE) no permita su inscripción para el torneo electoral de mayo del 2028, lo que podría eliminar la legitimidad tanto del aspirante como del partido.

“De hecho, la Junta Central Electoral ha reiterado públicamente, mediante varios comunicados, que no aceptará procesos de selección anticipada de candidaturas que vulneren los plazos legales establecidos en la Ley de Partidos y la Ley Electoral. Esta advertencia debe ser tomada con la seriedad institucional que merece”, argumentó el también miembro del comité político.

Jiménez indicó que dentro los riesgos de la elección temprana de un candidato podría contaminar el proceso de reordenamiento territorial, distanciar aún más al partido de la ciudadanía y se gastarían recursos económicos que podrían ser utilizados en investigaciones que permitan relanzar al partido.

“En lo relativo a la elección, sugiero también un acercamiento con la Junta Central Electoral para que, entendiendo nuestras preocupaciones y en el marco de lo establecido en el ordenamiento jurídico, trabajemos juntos en encontrar esa fecha y método de selección, siempre buscando que el proceso de elección interna sea reaplicado y arbitrado por la propia Junta Central Electoral”, señaló.

La intención del PLD es elegir a la persona que ocupará su casilla presidencial durante el primer semestre del 2026 y, durante la reunión del comité político celebrada el miércoles, se decidió que será en junio cuando la dirigencia del partido oficializará cuáles serán los aspirantes que se disputaran esa plaza.

Precisamente, Juan Ariel ha sido señalado como uno de “los presidenciables” del partido junto a Francisco Javier, el exsenador y exsecretario general de ese partido Charles Mariotti; la exvicepresidenta, Margarita Cedeño; el excandidato presidencial, Abel Martínez y el exprocurador, Francisco Domínguez Brito.

“En lo personal, siempre que sido consultado sobre posibles aspiraciones, he reiterado tanto en público como en privado, mi convicción de que debemos actuar dentro de los tiempos y formas establecidos por la ley. Entiendo que quienes estamos en la vida pública debemos predicar con el ejemplo y ser defensores del respeto institucional, como históricamente nos han enseñado los grandes líderes de nuestra organización”, exclamó Jiménez.