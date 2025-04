Senadores no logran consenso para elección de nueva Cámara de Cuentas

La comisión especial del Senado de la República conformada para elegir al nuevo pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), prevé entregar la escogencia de los miembros el próximo martes.

Sin embargo, este plazo podría ser afectado por las diferencias que tienen los integrantes de la comisión, quienes no alcanzan aún el consenso para elegir el quinteto final del órgano fiscalizador.

Aunque el presidente de la comisión senatorial, Guillermo Lama, asegura que tendrá listo el informe y lo presentarán ante el pleno durante la sesión de la próxima semana, legisladores revelaron que todavía no logran un acuerdo, para elegir sobre las personalidades recomendadas por la Cámara de Diputados.

El senador Eduardo Esperitusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), expresó que la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “quiere imponer” su voluntad en las decisiones de la comisión dentro de la Cámara Alta.

“El PRM quiere imponer de una manera democrática los miembros (de la Cámara de Cuentas), quiere hacer lo mismo que hizo en las pasadas elecciones, de las cuales el país no ha visto el resultado (del pleno actual de ese órgano)”, dijo.

El senador Rogelio Genao, único representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), manifestó ayer que los representantes de la FP en el órgano legislativo están impidiendo finalizar este proceso, debido a que están pidiendo una cuota en las personas que resulten electas.

No obstante, Esperitusanto reiteró que “la FP no tenemos ningún tranque, el tranque lo tienen ellos (PRM y partidos aliados)”.

Mientras tanto, el senador Aneudy Santos indicó que dos de los tres legisladores pertenecientes a la FP no están de acuerdo con los perfiles aprobados de manera preliminar por la comisión.

“Nosotros prácticamente escogimos los cinco miembros de la Cámara, lo que pasa es que no hay consenso en los cinco. Hay un miembro de la oposición que no participó y los otros no están de acuerdo con la escogencia de los cinco miembros que nosotros hasta este momento tenemos. Se pidió un tiempo y se están haciendo las evaluaciones de lugar”, declaró Santos, también representante del PRM.

Fuera los miembros actuales

Dejando a fuera a los cinco miembros actuales del pleno, la comisión de la Cámara de Diputados realizó el pasado 24 de marzo la preselección de los aspirantes que podrían dirigir la Cámara de Cuentas.

Aunque de los cinco integrantes, solo el presidente Janel Ramírez, Elsa Peña y Mario Arturo Fernández intentaron repostularse en el cargo, la comisión entendió que en la dirección del órgano fiscalizador, durante el próximo cuatrienio, no existe espacio para ninguno de ellos.

Los diputados enviaron las ternas al Senado de la República, donde la comisión del Senado culminó el pasado lunes las entrevistas a los postulados.