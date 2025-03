Movimiento de Mujeres exige al Ministerio de Trabajo aplicar convenio contra acoso laboral

Bajo el lema “Este no es un día de fiesta, es de lucha y resistencia”, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras reclamó frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo que sea cumplida la implementación del Convenio 190 de la OIT (C190).

Este convenio fue puesto en vigor el 25 de junio de 2021 con el fin de contrarrestar la violencia y el acoso en el mundo laboral.

El no cumplimiento del Convenio 190 deja a la clase trabajadora dominicana, en especial a las mujeres, en un estado de indefensión, dijo el movimiento, indicando que cualquier modificación al Código de Trabajo (Ley 16-92) debe incorporar el Convenio 190 de la OIT, para lograr un mundo libre de violencia y acoso.

Luz Eneida Mejía, presidenta del movimiento, hizo un llamado exigiendo la situación de inseguridad, violencia y acoso a la que las mujeres del mundo laboral se han visto expuestas en los últimos años.

“El Estado que haga lo que tenga que hacer para que el convenio 190 de la OIT sea puesto en vigencia”, expresó Mejía durante la manifestación pacífica.

Según Mejía no hay un protocolo de protección para que las empresas garanticen la seguridad en el entorno laboral de las mujeres, haciendo alusión al caso de Paula Santana, una joven de 23 años que fue encontrada muerta el pasado año con signos de violencia en una alcantarilla en los alrededores de la empresa de zona franca Integer Holdings Corp en Santo Domingo Este, donde prestaba sus labores.

“No hay una cámara que se pueda visualizar qué pasó, no hay un responsable, no da la cara el funcionario de la empresa que la estaba acosando, el Ministerio de Trabajo no hace lo que tiene que hacer”, indicó Mejía.

Asimismo, dijo que si la muerte de Santana hubiese pasado en los Estados Unidos, esa empresa en estos momentos estuviera siendo “castigada y multada”.

Mejía anunció que, por el Día Internacional de la Mujer, realizarán una marcha pacífica que iniciará frente a la Puerta de la Misericordia durante las 9:00 de la mañana, en reclamo a los derechos laborales, la cesantía y los derechos a la seguridad.