¿Cómo se siente un legislador sabiendo que tuvo un compañero condenado por narcotráfico?

Con la condena interpuesta en 2023 al diputado Miguel Gutiérrez por un tribunal de la Florida, el Congreso Nacional de República Dominicana alcanzó un lamentable diferenciador con respecto al Poder Legislativo de otros países en América Latina: Ser uno de los pocos en haber tenido un legislador en funciones encarcelado por tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente de este mundo criminal.

Gutiérrez es para el sistema de partidos políticos “una muestra de la debilidad” que aún registran los mecanismos de depuración al aceptar a los ciudadanos que pueden postular una candidatura en busca de recibir un puesto de elección popular.

La sociedad se unificó en rechazo cuando conoció que la circunscripción 1 de la provincia Santiago disponía de un narcotraficante como representante de los electores en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ¿qué piensan años después los congresistas sobre haber tenido un colega criminal?

Gutiérrez perteneció durante el cuatrienio 2020-2024 al bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Siempre será difícil. Cuando salen a relucir nombres de personas que se sientan en una curul al lado de nosotros, (genera malestar) porque a primera tú estás tratando con un colega, tú estás tratando con un compañero de bancada o con un compañero legislador que tiene tu misma categoría…”, explicó Amado Díaz, el actual vocero de la bancada oficialista en la cámara baja.

Gutiérrez fue detenido en 2021 al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami por las autoridades de Estados Unidos.

En ese momento, Díaz no dirigía el bloque del PRM, por lo que sus interacciones con todos los integrantes de la agrupación eran menos amplias que la actual.

Sin embargo, calificó al excongresista judicializado como “un buen ser humano”, a pesar de solo haber compartido con “él trivialidades”.

“No, no, no, trivialidad de asuntos. Yo no puedo decir que él es bueno ni es malo. El tal vez cometió un error, pero las autoridades son la llamada a establecer la veracidad o no. Pero, al final como ser humano, yo vi un buen ser humano…”, expresó.

Mientras tanto, la palabra que mejor explica lo que siente el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), diputado Gustavo Sánchez, es impotencia.

“Siento un estado de impotencia porque estos candidatos que fueron electos en una boleta de un partido mayoritario responsabilizan más que todo al partido que a ellos mismos. Los partidos que presentan las boletas a cargo de elección popular son los responsables de que se cuelen estos individuos”, explicó.

Según aseguró, Sánchez no lo conoció, aunque estuvieron dentro del hemiciclo durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, donde las acciones de Gutiérrez pasaban de manera desapercibida, sin haber presentado un proyecto de ley. El legislador Rafa Castillo, portavoz de la Fuerza del Pueblo (FP), dijo que, para él es muy desagradable que el Poder Legislativo del país haya tenido a un narco como parte de sus miembros.

“Es muy desagradable. Todos los que estamos aquí en la Cámara de Diputados que hemos llegado aún sin saber las condiciones del otro, nos convertimos en compañeros porque ya la política queda en un segundo plano: vinimos a representar las demarcaciones. Es muy desagradable, es muy penoso…”, dijo Castillo a Listín Diario.

“Ningún partido está libre de pecado”

El excompañero de Gutiérrez, diputado Amado Díaz, aclaró que ninguna organización política “está libre de pecado”.

"Algunos irán adelante, otros irán atrás, pero aquí ningún partido está libre de pecado porque todas las organizaciones políticas, quiera o no, pecaron o de ingenuo o dejaron que se le infiltraran. Ni la FP, ni el PLD, nadie está libre”, dijo.

Las declaraciones de Díaz son una reacción a los que consideran que el PRM está permeado por criminales activos, donde pueden recibir la oportunidad de competir por un puesto electivo.

Mecanismos de depuración

La conclusión de los representantes que integran las tres principales entidades políticas dentro del Congreso Nacional es la urgencia existente de fortalecer y robustecer los protocolos de depuración.

“Aquí lo que hay que establecer es mayores mecanismos de control, pero no un partido ni otro, todos, para el fortalecimiento de la institución que se llama la política”, dijo Díaz, coincidiendo con los legisladores de la oposición.

En julio de 2023, el PRM informó que envió la lista de precandidatos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República (PGR), el Defensor del Pueblo, Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad (Finjus), junto a la embajada de Estados Unidos.