Paula Santana era acosada, pero no dejaba el trabajo para poder pagar la universidad, dice su madre

Johanny Escalante, madre de Paula Santana, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves justo al lado del lugar donde laboraba, afirma que era acosada desde hace tiempo, pero no dejaba el trabajo para poder pagar la universidad.

La joven de 23 años Paula Santana, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla, trabajaba en la empresa de zona franca Integer Holdings Corp en Santo Domingo Este, de 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana.

La madre de la fallecida expresó que un compañero del trabajo era quien la acosaba a la menor de cuatro hermanos. Paula Santana lo reportó a Recursos Humanos, pero no le hicieron caso.

Según Escalante, le sugirió a su hija que dejara el trabajo porque era de noche, pero Paula le explicó que no podía renunciar porque con eso era que pagaba sus estudios y la casa, además que en la zona franca había seguridad.

Entre llantos la madre de la joven muerta dijo: "Mi muchacha, me la violaron, me le dieron golpes, me la mataron y después la echaron en una cuneta. No entienden el dolor mío, ayúdame Dios".

Joven Paula SantanaFuente externa

Familiares de Paula Santana sostuvieron que en esa empresa no hay la seguridad necesaria que ellos dicen, ya que no hay pruebas de las cámaras de seguridad, porque supuestamente no están instaladas.

Además, contaron que si ella no abordó el autobús, el personal de la compañía debió notificarlo e infórmalo a la familia.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira, varias personas están siendo buscadas para ser entrevistadas por la muerte de la joven.

Paula Santana estaba desaparecida desde el pasado martes, tras salir de su lugar de trabajo y no regresar a su casa. Sus familiares y amigos la catalogaron como una joven brillante y no merecía una muerte así.