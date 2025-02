Román Jáquez a los partidos :“saltar etapas hace daño y es ilegal y contrario al pensamiento patrio”

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, llamó a los partidos políticos a centrarse en sus actividades internas, al indicar que ahora lo que debe prevalecer es el sosiego político.

La exhortación la hace Jáquez Liranzo, días después del comunicado donde la JCE recordara que no están permitidos los actos proselitistas y que la precampaña para las elecciones del 2028 inicia en julio del 2027.

“La ley en la acción del ejercicio democrático es progresiva, es como la vida de un bebé luego de nacer: se mueven, luego gatean, caminan y solo después corren. Saltar etapas hace daño y es ilegal y contrario al pensamiento patrio”, enfatizó.

El presidente de la JCE habló en el Altar de la Patria donde depositaron una ofrenda floral por motivo del Mes de la Patria.

En ese escenario, reiteró el llamado a las organizaciones políticas y a la ciudadanía con aspiraciones electorales, a que en esta etapa cuando no ha pasado ni siquiera un año del pasado proceso electoral, lo que debe prevalecer es el sosiego político y electoral, la organización de sus estructuras internas si fuere el caso, entre otros aspectos solamente internos.

Conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado. Por lo tanto, no está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún ciudadano, ciudadana o entidad política.