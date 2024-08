Canciller indica espacio aéreo entre RD y Haití está abierto para vuelos diplomáticos

El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, indicó que el espacio aéreo entre el país y Haití no está cerrado para vuelos diplomáticos o humanitarios por lo que esa razón no puede ser utilizada por el consejo presidencial para declinar la invitación de participar en la toma de posesión del segundo periodo del presidente Luis Abinader.

Mediante un hilo publicado en su cuenta de X, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que “no hay impedimento alguno” para que las autoridades de ese país asistan a la juramentación de presidente Abinader y añadió que ese “hubiese sido” un buen momento para “reiniciar el diálogo” entre ambas naciones de cara a solucionar el conflicto generado por desvío de las aguas de Río Masacre de parte de Haití.

“El 1 de agosto, en conversación telefónica con la canciller de Haití, me preguntó que si no era necesario levantar el cierre del espacio aéreo para ellos poder viajar a la juramentación del presidente Abinader. Le respondí que toda solicitud de vuelo de las autoridades haitianas sería autorizada inmediatamente, al igual que las de los otros dignatarios invitados. Añadí que por motivos de seguridad, el espacio aéreo entre RD y Haití permanece cerrado para vuelos comerciales, pero no para vuelos oficiales, humanitarios o similares. Además, instruí al embajador dominicano visitar la Cancillería haitiana para reiterar lo anterior”, explicó Álvarez.

A través de un comunicado de prensa, la Cancillería destacó que la “aclaración tiene como objetivo disipar cualquier malentendido y reafirmar el compromiso de República Dominicana con la diplomacia y la cooperación entre ambos países”.