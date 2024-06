El homicida suicida de Peravia había intentado suicidarse anteriormente

El hombre que mató a su pareja en la comunidad de Arroyo Hondo, municipio Matanzas, provincia Peravia, había intentado suicidarse en varias ocasiones, antes de cometer el feminicidio.

Se trata de José de Los Santos González, de 61 años de edad, quien fue encontrado muerto rodeado de mucha sangre junto a su esposa, Daisy Margarita Encarnación, de 49, en la sala de su vivienda.

Las conclusiones preliminares del peritaje indicaron que González se suicidó con la misma arma blanca que utilizó para atentar en contra de la vida de su compañera.

Vídeos obtenidos de manera extraoficial muestran cómo días antes intentó suicidarse con un machete, incrustándolo en su pecho.

Sin embargo, la llegada de su esposa, en el momento justo en el que afligiría su cuerpo, detuvo el lamentable episodio.

“Tú te levantaste de allí, donde nosotros estábamos sentados, para ponerte un cuchillo en el corazón, no me puedes decir que no porque te encontré ahora mismo...”, dice Margarita Encarnación en el vídeo, idas antes de ocurrir la tragedia.

El victimario, según expresa su esposa en el video, no paraba de comentar que utilizaría un veneno para acabar con su vida.

“Desde anoche me estás diciendo que te vas a envenenar, buscando veneno de ratón para beber”, dijo, mientras resaltaba en su alocución que estas malas intenciones la llevaron a deshacerse del tóxico.

Aunque no ha sido confirmado si González padecía de alguna enfermedad mental, su esposa no paraba de calificarlo como loco ante estos actos suicidas.

Mientras tanto, el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, expresó que las investigaciones continúan estableciendo el caso como un feminicidio y, posteriormente, un suicidio.

SERVICIOS DE AYUDA Y ASISTENCIA

LÍNEA VIDA (809-200-1202), es el número del servicio que se ofrece a través de una central telefónica, a los ciudadanos y a las ciudadanas el registro y la atención gratuita y efectiva de las denuncias por hechos violentos, tanto a las mujeres víctimas de agresiones, así como niños y niñas que sufran maltratos y abandonos.