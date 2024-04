Danilo Medina considera que el PRM está manipulando el proceso electoral

Durante una visita a la provincia San José de Ocoa, el expresidente Danilo Medina expresó que en este proceso electoral hay una manipulación por parte del partido oficialista y aseguró que no tienen posibilidades de ganar en primera vuelta.

Señaló que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se está vendiendo al país como una organización política poco vulnerable y buscan romper el récord del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuando ganó las elecciones con más de un 60 por ciento.

“Yo no soy candidato ni aspirante a nada pero he sentido la necesidad de recorrer el país porque siento que hay una gran manipulación en este proceso electoral. El partido de gobierno se ha querido vender como un partido invencible el próximo 19 de mayo, están alardeando de que ya ganaron las elecciones y que probablemente sacarán más del 65 por ciento, hablan hasta de 64 por ciento porque están obsesionadoS con quitarme el récord que a mí no me quita el sueño”, dijo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Medina continuó señalando que el partido oficialista dice que “van a ganar y ya ganaron” porque han logrado conquistar mucha gente entre ellos compañeros del PLD que creen que su prédica es cierta. “Nada más penoso que decir que ganarán en primera vuelta electoral”, expreso.

“Nosotros sacamos 62.25 por ciento y ellos quieren sacar 64 porque eso le da un puntico más de lo que sacamos en esas elecciones pero no tienen posibilidad de ninguna de las dos cosas, no van a ganar en primera vuelta electoral y no van a poder romper el récord que tiene el Partido de la Liberación Dominicana”, dijo al recibir aplausos de los presentes.

Medina les exhortó a los candidatos presentes en su visita que “no se sientan tristes porque ustedes no perdieron, ellos impidieron que ustedes ganaran”, motivándolos a que “no se apenen porque en política el trabajo no se pierde, se acumula”, señaló resaltando que los comicios celebrados en febreros no fueron unas elecciones sino un “matadero”.

“Yo mismo quedé impactado con las elecciones pasadas, cuando estaba viendo los boletines me preguntaba qué pasó porque estábamos listos para celebrar la victoria en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago… me fui acostar aturdido con los resultados de esas elecciones como a las 3:00 de la mañana, no lo niego”, contó al indicar que aunque el partido oficialista le ganó a la oposición, el PLD quedó como la segunda fuerza.