Abinader reta a Abel: “Yo quiero que él revise y me diga a quién hay que sacar de esas pensiones”

Durante el debate presidencial que organizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, tuvieron un roce de opiniones al hablar sobre el sistema de seguridad social.

Luego de que Abinader planteara su posición sobre las mejoras que haría para fortalecer el sistema de seguridad social, Abel tomó el turno a réplica y le reclamó Abinader sobre “el festival de pensiones solidarias” que según indicó, ha otorgado el candidato del partido oficialista en su gestión.

“Muchas veces en vez de priorizar a una enfermera que tiene 40 años trasnochándose en un hospital se prefiera privilegiar favoritismo político, creo que debe de haber un marco regulatorio que vaya en la dirección de privilegiar más al hombre del trabajo”, dijo el candidato peledeísta.

A estas aseveraciones, Abinader no tardó en replicar y detalló que hasta el 2020 se habían entregado 11 mil pensiones solidarias. “Es bueno que investigue”, le exhortó Abinader a Martínez.

Continuó diciendo que en su gestión han otorgado casi 60 mil de acuerdo únicamente a las recomendaciones de sistema de seguridad social.

“Yo quiero que él revise y me diga a quién hay que sacar de esas pensiones”, dijo Abinader retando a su contrincante en pleno debate.

“Que busquen quienes la tienen y nos recomienden a quien sacar públicamente”, dijo Abinader al tiempo que Martínez aprovechó para contestarle brevemente que le remitirá el listado.

“Le remitiremos el listado”, enfatizó Martínez haciendo una contrarréplica sin derecho ya que dentro de las reglas no estaba permitido.

Sobre seguridad social

Martínez, indicó que “la ley de seguridad social es insostenible” y señaló que cada 7 de cada 10 envejecientes no tiene una pensión mientras que los otros tres adultos mayores, en caso de tenerla no son dignos y no les ayudaría a sobrevivir a una enfermedad debido a la poca cobertura de medicamentos.

“Tenemos que revisarla”, enfatizó.

Martínez consideró que para una posible revisó se debe de coordinar una estrategia que conquistar a los trabajadores informales para que estos puedan cotizar.

“El gobierno tienen que hacerse garante de todas estas personas que se pasan la vida trabajando y no tiene para los medicamentos”, señaló.

Por su lado, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP), expresó que la referida ley representó un avance en materia de “repartos” que se fundamentaba en una solidaridad intergeneracional y resaltó que el sistema actual tiene algunas deficiencias.

Video "Yo quiero que él revise y me diga a quién hay que sacar de esas pensiones", palabras de Abinader hacia a Abel



Entre ellas, enumeró que el sistema no es equitativo ni solidario debido al manejo que tiene el sistema contributivo, el cual es financiado por los trabajadores y el empleador ofreciendo un percapita superior a los afiliados al subsidiado, donde están, según detalló, los indigentes, las desempleadas, entre otros.

Dijo que estos últimos tienen que acudir a los centros médicos públicos que viven “copados” porque no les reciben en la clínica debido a la desconfianza al gobierno que no “paga a tiempo” y son usuarios de segunda categoría.

El candidato del partido oficialista, argumentó que esta ley debió de modificarse hace unos 10 años y que la oposición no lo hizo en 16 años y ahora se quejan.

“Durante 16 años no variaron nada. Entonces hemos llevado de 2 millones 400 mil personas más al seguro familiar, aumentar de un millón a dos millones la cobertura enfermedades catastróficas e integrar 70 nuevas operaciones al seguro”, detalló como parte de los reforzamientos que ha ejecutado el gobierno en este sistema agregando que su prioridades son la atención primaria, mejorar la cobertura y tener un sistema más justo.