Leonel a Abinader por fondos públicos: Eso no depende de su voluntad, presidente, eso está en la ley

El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó que la asignación de fondos públicos a las organizaciones políticas está establecido en la ley y no es voluntad del presidente de la República, Luis Abinader, por lo que se debe cumplir con esto.

“Pero eso no depende de su voluntad, presidente, eso está en la ley, le guste la ley o no le guste la ley, esa es la ley y tiene que cumplir la ley, entonces hubo como esa actitud de no otorgar lo que a los partidos les corresponde conforme a lo estipulado por la ley y ahora vemos esto”, indicó.

El también expresidente de la República, subrayó que la asignación no es una situación nueva, razón por la que le “preocupa” la actitud del Jefe del Estado con los partidos políticos, mismos que indicó no están pidiendo, ni exigiendo o esperando una dádiva, más bien una atribución por ley.

“A mí me preocupa la actitud de Luis Abinader con los partidos políticos (…) No es que los partidos piden, exigen o están esperando una dádiva, es que la ley establece que corresponden al año electoral el 0.50% de lo consignado en el presupuesto, por tanto, no estamos expenso a su voluntad, usted tiene que cumplirla”, indicó al ser entrevistado en el programa matutino "El Despertador" (Grupo SIN), que se transmite por Color Visión.

Relacionado a las declaraciones del mandatario el pasado lunes en La Semanal con la prensa, donde indicó que "Se le va a dar lo que nunca se le había dado y lo que ellos nunca dieron (la oposición)", Fernández sostuvo que para el 2016 al Partido Revolucionario Moderno (PRM) no se le otorgaron fondos, por ser un partido recién creado en 2015, situación que se emuló en los comicios de 2020, con la Fuerza del Pueblo, según sus palabras.

“En el caso del PRM, que fue cuando participan por vez primera no calificaba, era un partido recién creado, no tenía estatus mayoritario, no correspondía, por eso no se le otorgo, como no se le otorgó a la Fuerza del Pueblo en 2020, no le correspondía, no era partido mayoritario”, dijo.

Refirió que desde la promulgación de la ley los fondos han sido consignados, agregando que esta disposición fue promovida por José Francisco Peña Gómez.

Asimismo, expresó que además de los recursos públicos que reciben los partidos, se da un sistema mixto, ya que reciben fondos de empresas privadas, cosa que ve bien, puesto aseguró los partidos políticos no subsisten solo con financiamiento público.

“Sin partidos políticos no hay democracia y sin democracia no hay estabilidad en un país para que vengan las inversiones, para que haya confianza en un país y eso se desarrolle, entendámoslo, es verdad que hay muchas irregularidades en los partidos, es verdad que hay mucha gente que no tiene sentido de honor para estar en los partidos políticos, ni para estar en la vida política, pero sin partido, sin democracia, la vida no funciona”, sostuvo el también presidente de la FP.

Juzgo la actitud del Gobierno, al tiempo de señalar el oficialista PRM, “incautó” 35 alcaldes y 45 directores distritales a la oposición, situación que aludió “nunca se había visto en la historia política democrática dominicana”.

“Eso nunca se había visto en la historia política democrática dominicana y un candidato recién electo y lo compran ahora con motivo de las elecciones presidenciales para tenerlo de su lado, de manera que diría yo que ha habido un deterioro de la calidad democrática en la República Dominicana, porque yo estoy observando que la democracia se está sustituyendo por la dinerocracia con este reinado del PRM”, manifestó.