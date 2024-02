Periodista es demandada por agente del Dicrim luego que denunciara arresto injustificado de su padre

Luego de que denunciara, a través de varios videos compartidos en las redes sociales y enviados a los medios de comunicación, que su padre había sido arrestado de forma arbitraria y maltratado por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, la periodista Ruth Castillo, perteneciente al grupo de Medios Telemicro, informó que fue sometida a la justicia por uno de los agentes.

Cuenta que Carlos Gabriel Salas, del destacamento de Boca Chica, la sometió ante la fiscalía cuando esta fue a investigar el arresto de su padre y el agente se percató de que conocía a personas dentro del cuerpo del orden.

“Él se molestó, empezó a agredirme verbalmente, entonces yo, le dije no esperece yo voy a grabar esto para que quede documentada su agresión y me le da una bofetada al teléfono…llama a dos policías más y me sacan a empujones del cuarto donde me tenían, entonces yo empiezo a llamar a todos mis contactos, él al escuchar que yo estoy llamando a todas las personas que tienen que ver con la policía, parece que se asustó y vino para la fiscalía que está al lado a armarme un expediente a decir que yo lo abofetee”, cuenta la comunicadora.

Mientras la Policía indicó que investiga este caso porque el mismo cuenta con varias versiones.