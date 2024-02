Guzmán Fermín reitera que aún sigue sin escolta, pero la Policía niega su versión

Pocas horas después de que el exjefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, denunciara el retiro de su equipo de seguridad personal por presuntamente haber patrocinado protestas de policías y militares pensionados, la institución negó, en un comunicado, la versión del ex alto rango policial.

Tras calificar de “desafortunada” la denuncia y anotar que desconoce “el interés que se persigue con esto”, el ente de orden público insiste en que “en los actuales momentos el referido mayor general retirado está provisto de seguridad”.

Pese a este desmentido, este diario se comunicó anoche con Guzmán Fermín, quien afirmó que aún seguía sin escolta y nadie lo había llamado para hablarle sobre la decisión de retirarle sus custodios, algo que le corresponden por ley.

Más temprano, el exalto cargo policial había dicho que la medida fue una decisión “tomada por el Gobierno”, que le acusa del patrocinio de la protesta.

Se trata de la jornada en que policías y militares retirados reclamaron en la avenida 27 de Febrero, con pancartas y algunos encadenados, un aumento salarial, indemnización y seguro médico.

Al referirse al desmentido de la Policía, Guzmán Fermín dijo estar “sorprendido” por las declaraciones del cuerpo castrense, ante lo que remarca que sus escoltas de seguridad fueron llamados a presentarse a la central del cuerpo, dejándolo sin protección.

“Hoy (ayer miércoles) todavía no tengo escoltas porque están en la Policía Nacional, en seguridad interna, llamados por el teniente D’ Oleo”, comentó a este medio.

Reiteró que “nadie” le aviso del retiro de sus escoltas, si no que ellos mismos le comentaron que fueron llamados de manera individual para presentarse en la sede de la institución.

“Yo reitero que no tengo seguridad y me sorprende que me la hayan removido”, indicó el exjefe de la Policía.

Además, agregó, “no dudo que el director de la Policía Nacional no esté al tanto de esa decisión”.

Por otro lado, dijo que al tratar de buscar una respuesta, lo mandaron a llamar al director de Recursos Humanos de la Policía Nacional para recibir información sobre lo sucedido

comunicado de la policía

“La Dirección General de la Policía Nacional hace público conocimiento de que no se corresponde con la verdad que el mayor general(r) Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en los actuales momentos, esté desprovisto de seguridad porque el gobierno haya ordenado el retiro del personal que este tiene asignado.

En ese sentido, desconocemos cual es el interés que se persigue con declaraciones desafortunadas”.

homero lajara solá

El vicealmirante (retirado) de la Armada Dominicana, Homero Lajara Solá, deplora que en medio de un proceso electoral el exjefe de la Policía, Guillermo Guzmán Fermín, miembro de un partido político de la oposición, “transita solo por las calles expuesto a cualquier situación de peligro”.

Al referirse al retiro de su escolta, indicó que “ni siquiera el detalle de un policía que estaba donde su madre enferma lo tomaron en consideración y lo retiraron de la vivienda de su anciana madre”.

“Esas son las cosas que no entiendo, ya que rememoran tiempos pretéritos de tristes recordación. Espero que ese exabrupto violatorio a la Ley Orgánica de la PN sea resuelto”.