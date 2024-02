El exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dijo estar "sorprendido" por las declaraciones del cuerpo castrense, asegurando que sus escoltas de seguridad fueron llamados a presentarse a la central, dejándolo sin ningún tipo de protección.

"Hoy todavía no tengo escoltas porque están en la Policía Nacional, en seguridad interna, llamados por el teniente D'Oleo", comentó este medio.

El mayor general reiteró que "nadie" le aviso del retiro de sus escoltas, si no que ellos mismos le comentaron que fueron llamados de manera individual para presentar en la sede de la institución.

"Yo reitero que no tengo seguridad y me sorprende que me la hayan removido. Además, no dudo que el director de la Policía Nacional no esté al tanto de esa decisión", expresó Guzmán Fermín.

Por otro lado, dijo que al tratar de buscar una respuesta, lo mandaron a llamar al director de Recursos Humanos de la Policía Nacional para recibir información sobre lo sucedido.

La Policía Nacional, mediante un comunicado, aseguró que no le han removido las escoltas de seguridad al exdirector de la institución.