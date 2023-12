El Tribunal Constitucional y Platón

Mientras el país da una paso hacia delante con la elección de cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, sin que tenga ninguno de ellos militancia política, pero sí una alta solvencia personal, profesional y académica, un estudio de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos ACOFAVE desnuda nuestra arrabalización institucional en el trasporte: el 50 por ciento de las unidades exceden los 20 años de fabricación y el 90 por ciento tiene más de cinco años, en un parque vehicular de cerca de cinco millones y medio de vehículos registrados. Si a lo anterior Ud. le suma la incapacidad del Estado para aplicar las leyes de tránsito, someter a cada vehículo a una inspección técnica anual (La Revista), es que estamos tocando el fondo, lo que explica nuestro récord mundial de muertes por accidentes de tránsito.

Es difícil de entender, pero a nuestros grandes males los dominicanos somos incapaces de aplicarles los grandes remedios que las investigaciones, los estudios y los grandes consensos proponen. Por eso, la Estrategia Nacional de Desarrollo -y su Pacto Fiscal-, o el Informe Attalí, son documentos que como el tango de Cátulo Castillo, “están de olvido siempre gris” por tantas promesas mancilladas, y demasiadas palabras nunca honradas en un país donde un programa de gobierno es tan solo una oda a lo que nunca ocurrirá, que siempre digo.

Ante tal situación, es urgente y oportuna la celebración del Foro Nacional para buscar soluciones conjuntas a la problemática del transporte urbano en el Gran Santo Domingo, propuesto por este diario.

Como consuelo ante tal realidad, digamos que la elección de los nuevos miembros del TC ha sido un paso hacia la institucionalidad del país. Por primera vez en años no ha sido designado ningún dirigente político activo para las llamadas Altas Cortes. En ese sentido, más que intentar descalificar el proceso de selección, porque uno de los jueces electos (Fidias Aristy) fue candidato vicepresidencial del Dr. Abinader HACE AHORA 33 AÑOS, o porque no fue seleccionado un brillante colaborador de uno de sus líderes, a la oposición política le convendría no hablar de sogas delante de tantos ahogados, ni tocar teclas que al buscar en el pasado y hasta en el presente le hundirían ante un electorado al que debe conquistar con argumentos ciertos.

Los sofismas (falacias) no funcionan estando Platón (la verdad) tan cerca.