Momentos protagonizados por Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura

Este jueves concluyeron las entrevistas a los 115 aspirantes a jueces al Tribunal Constitucional. Entre ellos hay 61 abogados de ejercicio y la academia, 44 jueces y 4 exmagistrados del Poder Judicial, así como 6 miembros activos del Ministerio Público.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido la protagonista de diversos momentos que han resaltado durante las vistas públicas realizadas a los postulantes a jueces del TC.

El primer suceso fue con la postulante Cecilia Inmaculada Badía, con quien sostuvo un intenso debate tras ser mencionado el tema de las tres causales.

Baldía fue entrevistada por el senador Bautista Rojas Gómez, sobre su posición con las tres causales y cómo se interpretaría la Constitución para esto. Ante esto, la jueza respondió que basándose en el artículo 37 de la Constitución que establece que el derecho a la vida inicia en la concepción, no sería viable integrar las tres causales.

Video El cruce de Miriam Germán con aspirante al TC por el aborto y las tres causales





Germán Brito preguntó si consideraba adecuado continuar con el embarazo a pesar de la posibilidad de una muerte o la inviabilidad de la gestación.

No obstante, la postulante sostuvo que se trata de un tema donde hay "demasiados intereses envueltos", poniendo como ejemplo un incesto donde el violador guarda prisión, pero la familia “están felices” con el bebé. Además, declaró ser próvida.

Asimismo, la dama indicó que durante más de 15 años de ejercicio no le ha tocado sentenciar a ningún médico por realizar un aborto, a lo que Miriam Germán replicó: "que usted no lo haya visto no significa que se pueda darle caso".

El pasado miércoles 29 de noviembre, la magistrada tuvo otro enfrentamiento con el aspirante Marcos Antonio Cruz García, a quien preguntó su postura ante las personas que deciden no vacunarse y aun así salen a las calles a conglomerarse con otros ciudadanos.

Cruz García contestó que de no haber pruebas que señalen que una persona padezca cierta enfermedad, no puede restringirse su libre circulación.

"Si no existe la comprobación de que alguna persona pudiera estar contagiada, el Estado no puede adjudicarse la facultad de limitar el ejercicio de su derecho, no alcanza a tener fundamentos constitucional para esa limitación", indicó el aspirante.

Agregó que si se ha comprobado que está infectada, existen protocolos de Salud Pública que obligan a las autoridades a intervenir respecto a la situación que el afectado esté presentando.

Ante esto, la procuradora se mostró en desacuerdo con el candidato y aseveró “entonces una persona infectada tiene derecho a convivir con otros miembros de la población con alto riesgo, como por ejemplo, yo misma, mayor, diabética, hipertensa, entonces yo tengo que exponerme a ese individuo infectado”.

En respuesta, el postulante dijo que tras la identificación de la enfermedad, es responsabilidad de las autoridades de Salud Pública aislar a la persona.

Video El encontronazo entre Miriam Germán y aspirante al TC sobre vacunación voluntaria



Durante la penúltima sesión, la magistrada se inhibió de evaluar a Amaury Amílcar Reyes, a quien describió como su yerno.

Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, leyó un comunicado escrito por Brito donde solicitó al presidente Luis Abinader y a los demás consejeros aceptar su inhibición del proceso de evaluación de Amílcar Reyes, quien aspira a ser juez del Tribunal Constitucional (TC).

Al ser aceptado su pedimento, Germán procedió a retirarse de la sala.

Este jueves fue entrevistado el último grupo de candidatos, incluyendo a Yildalina Noemí Taten Brache a quien Germán Brito cuestionó porque “esperaba” durante su presentación la postulante hiciera mención de su padre, Antonio Jaime Taten Mejía, quien fue el primer senador por la provincia Salcedo, hoy Hermanas Mirabal.

“Aunque él ya no habita en la vida, yo estaba esperando que usted mencionara a mi amado Yim (apodo de Antonio Jaime)”, dijo Miriam Germán.

En tanto que, Taten Brache respondió que “meditó mucho”, pensando si hacía mención de su padre o no, pero no quería parecer que se aprovechaba de la trayectoria de este para su postulación.

“Soy muy cuidadosa de eso, pero estoy muy agradecida de Antonio Jaime Taten Mejía, luchador de la revolución del 65, hecho prisionero en La 40, poeta y un hombre que vivió toda su vida apegado a su convicción de que la democracia en el mejor sistema político en el que cualquier ciudadano puede vivir”, expresó Noemí Taten.

Al escuchar estas palabras, Germán no pudo contener las lágrimas y se limitó a concluir con un “gracias”.

Video Yildalina Noemí Taten Brache y Miriam Germá



De igual forma, la magistrada nueva vez se enfrentó a una incómoda situación al preguntar al postulante Rodolfo Valentín Santo Félix, respecto a si considera que una institución como la Defensoría Pública debiera cuidarse a la hora de premiar la labor de una persona en la Procuraduría.

Respondiendo, Santo Félix pidió a la procuradora poner en contexto la pregunta, ya que según palabras, “el hecho de reconocer a una persona es porque ha realizado algún tipo de acción positiva en el área en la que se desenvuelve”.

Germán contestó que la Defensoría Pública debería cuidarse de a quién premia y a quién afirma que es la mejor persona, no obstante, Valentín Santo resaltó que se toman en cuenta elementos que a la vista no cree que haya ningún tipo de perjuicio.

“Podemos reconocer a una persona por las buenas acciones, pero esa persona puede ser responsable de sus actos con posterioridad y eso no compete al reconocimiento que se ha dado a esa persona porque no podemos advertir el futuro ni el comportamiento de esa persona”, destacó Santo Félix.

Para finalizar, la procuradora externó que el comportamiento de “ese galardonado era ostensible y público”.