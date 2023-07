Tomasina Tolentino asegura imputaciones que rindió comisión investigadora no obedecen a la verdad

La miembro y secretaria del bufete directivo del pleno de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), Tomasina Tolentino de Mckenzie, aseguró que las imputaciones y “faltas graves” que rindió la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó las fallas de los miembros directivos de ese órgano, no obedecen a la verdad.

La funcionaria emitió esta declaración este viernes en el programa radial El Sol de la Mañana, transmitido por Zol 106.5 FM, donde además, indicó que “desmontará” lo que el documento recoge respecto a su ejercicio.

“Lo que sí yo creo que debe de quedar claro que esas imputaciones y esas supuestas faltas graves no obedecen a la verdad y la vamos a estar desmontando en la comunicación, y que estaremos escalando en todos los niveles que sean necesarios”, fueron las palabras de Tomasina.

Enfatizó nueva vez que “no ha cometido ni una sola falta”, luego de que se le cuestionara la razón del porqué a pesar de la disfuncionalidad existente entre todos los miembros, continúa sometiéndose a todo este proceso con su ejercicio, en vez de renunciar.

“Porque yo no he cometido ni una sola falta. No he dejado de trabajar ni un solo día…, porque siguen las auditorías y los auditores trabajando y seguimos enviando información a donde se tiene que poner la decisión, que es la presidencia, entonces por eso no voy a renunciar y voy a llegar a donde sea necesario para demostrar que no he cometido faltas”, dijo.

En ese sentido, uno de los argumentos que dio la funcionaria fue que las auditorías que están paralizadas, que no se ejecutaron o que fueron archivadas, están en esa condición debido a que el presidente del órgano fiscalizador, Janel Ramírez, no ejerce su función.

“Lo que no ha salido, no ha salido porque está guardadito en el despacho del presidente porque él es quien tiene potestad y la única vía legal es la que nos ha dado la Ley 10-04 de avisar mediante comunicación… decirlo en las reuniones del pleno, en las sesiones de trabajo y es lo que hemos hecho, prueba de esto, son 12 comunicaciones que enviamos diciendo que se ponga en agenda, que se conozcan y se continúen los procesos”, manifestó.