¡Luces, cámara, acción!: Inicia la Semana más Corta de PUCMM

Con el lema “Cine verde y humano”, los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) inauguraron este lunes la décima sexta “Semana Más Corta”, orientada en la protección del medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible.

La Semana Más Corta es un festival en el que los estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual, de distintas universidades, tienen la oportunidad de presentar sus cortometrajes y demostrar las habilidades adquiridas en su trayecto.

“Semana Más Corta es el ejercicio universitario de nuestro estudiantado y eso nos llena de muchísimo orgullo y por eso vamos a celebrar la dedicación, el talento, de nuestro estudiantado” Ana Bélgica Güichardo Breton. Directora de la Escuela de Comunicación

Este año se presentarán, a partir de este lunes hasta el viernes 16, más de 30 cortometrajes realizados por estudiantes, que estarán concursando hasta la clausura del evento, cuando se reconocerán las mejores producciones.

Julio Ferreira, vicerrector de la alta casa de estudios, resaltó el legado que dejará el festival en el que los estudiantes ponen de manifiesto su creatividad y muestran realidades sociales, destacando el tema seleccionado este año, dedicado al medio ambiente.

“La Semana Más Corta con su Cine Verde y Humano quiere dejar su impronta en el reclamo de nuestros estudiantes para promover la preservación del planeta, nuestra Casa Común, como ha dicho el papa Francisco” sostuvo Ferreira.

Asimismo, destacó que además de los estudiantes de esa universidad participan alumnos de otros centros del país, resaltando el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Escuela Internacional de Arte y Diseño (Chavón) y la Universidad APEC (Unapec).

Como país invitado, el evento estudiantil contó con Ecuador, país del que se mostró un corto orientado en la lucha de las mujeres de ese país, denominado “Aquí y Ahora”.

Como atractivos de la inauguración se presentaron varios cortometrajes, entre ellos uno protagonizado por los actores Danilo Reynoso y Camila Santana, quienes además moderadon la actividad.

De igual forma, se presentaron los cortometrajes “Ma”, y “Güibia: La joya pérdida”, último que pone en evidencia el estado de deterioro que presenta la playa en los últimos meses, denunciado por los distintos medios. Ambos cortometrajes son participantes del festival.

Premios

Como parte de los premios que los audiovisuales ganadores podrán optar son: Mejor Cortometraje PUCMM, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección Cinematográfica, Mejor Campaña Educativa, Mejor Tesis de Ficción, Mejor Tesis Documental, Premio del Público, Mejor Corto, Sección Interuniversitaria y Mejor Fotografía Medioambiental.

Asimismo, la empresa How To Be A Brand tendrá a su cargo la premiación a Mejor Dirección, que estará dotada del alojamiento y diseño de la página web del corto ganador.

En la gala, pautada para finales de junio en Caribbean Cinema, los ganadores en la categoría Mejor cortometraje EGEDA DOMINICANA asistirán con todos los gastos pagos al evento de Iberseries Platino Industria, uno de los más importantes mercados de audiovisuales, que se celebra en España a finales de este año.