Abinader admite “urgencia” de reorientar las prioridades del gasto público

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, al ofrecer las palabras de apertura de la plenaria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno, señaló la necesidad de iniciar una transición ordenada y decisiva para asegurar una reestructuración inclusiva, justa y sostenible, como parte de la agenda global de desarrollo.

El mandatario dijo que “para lograrlo, admitimos la urgencia de una reorientación en las prioridades del gasto público y en la forma que gobernamos nuestras sociedades y cómo estas se empoderan de su propio destino”.

Igualmente llamó a fortalecer el papel y la capacidad de los Estados y la Administración Pública para actuar con eficacia y rapidez en situaciones inesperadas y para promover la transformación hacia una sociedad plenamente justa, solidaria, libre, participativa y sustentable.

Indicó que está consciente de que tales propósitos solo serán posibles, a través del multilateralismo, la cooperación, la integración, la gestión del multiculturalismo y la preservación de la paz.

Abinader llamó la atención sobre “el hecho de que, muchas veces, al estar juntos en espacios multilaterales, nos mueve a creer que es la ocasión para enrostrar al otro las posturas que no coinciden con las propias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es lo contrario. Aprovechemos la oportunidad de estar juntos para reforzar nuestras coincidencias, que siempre serán más que los desacuerdos”.

La XXVIII Cumbre Iberoamericana se desarrolla en el país desde ayer con la participación de trece presidentes, un primer ministro y la presencia del Rey de España, Felipe VI.

En sus palabras de apertura, el presidente Abinader, también señaló que, con equidad, promoviendo el empoderamiento del bien común como causa eficiente de conciencias ciudadanas, Iberoamérica no solo será´ clave para definir el futuro de la humanidad y de la tan mencionada inteligencia artificial, sino que asumirá un rol protagónico en la gobernanza global de la Cuarta Revolución Industrial.

Apuntó que la agenda de este conclave ha sido el fruto de intensas jornadas en las reuniones ministeriales y foros que durante estos dos años se han realizado en República Dominicana y otros países donde se identificaron los principales retos que desafían a los países, como: la seguridad alimentaria, el medioambiente, la transformación digital y una arquitectura financiera capaz de atraer las inversiones para mitigar las crisis multidimensionales.

El mandatario concluyó sus palabras citando al poeta español, Antonio Machado, para indicar que “no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta vivir sobre él, sino para él; que allí donde no existe huella del esfuerzo humano, no hay patria”, y terminó diciendo “Hagamos patria grande, labremos nuestra tierra y trabajemos juntos por nuestra gente. Es nuestro mayor desafío, pero también nuestra mejor oportunidad”.