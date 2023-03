Policías acordonan Palacio de Justicia a la espera de que las autoridades depositen solicitud de coerción

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

Aproximadamente al mediodía de este lunes, miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) protestaron frente a la explanada del Palacio de Justicia en dónde se encuentran detenidos los 19 implicados del caso Calamar, entre ellos dos miembros activos de su comité político, el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia.

Mientras los peledeístas se aglomeraban frente al Palacio de Justicia, los mismos intentaban entrar a la edificación exigiendo que "se le dieran respuestas" sobre la situación de sus compañeros que ellos indican son "presos políticos".

Sin embargo, ese intento de ingresar, desenlazó un enfrentamiento entre las autoridades y los manifestantes con piedras y bombas lacrimógenas que resultaron en daños a la edificación y con varios miembros del PLD heridos.

Ante esto, a través de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial del partido morado llamó a su militancia a mantener la calma a pesar de que "ha sido sometido injustamente".

"Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi Pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe. Nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia. Que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos", señaló el Gonzalo Castillo.

A pesar de esas situaciones, unas siete horas después de esos sucesos, los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se observa la presencia de periodistas y agentes de la Policía Nacional, quienes han acordonado el lugar. Al tiempo que varios amigos y abogados de los imputados han subido a la cuarta planta de la edificación.

Personas con prendas de vestir y alimentos han subido, sin embargo estos no han accedido a conversar con la prensa ni a explicar la razón de su visita. Por igual se vieron bajar dos doctoras que tampoco especificaron las razones por la cual estaban en las celdas.

A menos de tres horas para que se venza ese plazo, el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medida de coerción contra los 19 implicados.

Detenidos

El Ministerio Publico puso en marcha la madrugada del domingo una serie de 40 allanamientos, donde fueron apresados Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero como parte del nuevo caso contra la corrupción “Operación Calamar”.

A los imputados se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.