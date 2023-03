“Yo sé que ella va a volver”, dice hija de profesora desaparecida en Bonao

Marvin Beltré

Bonao, RD

Angustia, dolor y desesperación fueron las palabras que utilizó Gindry Vallejo para describir su sentir. Su madre, Dabeida María Mercedes Brache, salió de su casa el 1 de marzo y 17 días después la maestra no ha regresado a su hogar.

“Son tantas cosas. No hay una palabra que pueda describir como me siento. Yo me sostengo con mi padre y mi hermano, y por ella también porque yo sé que ella va a volver”, sostiene Gindry, quien aún mantiene la esperanza de encontrar a su madre.

Según expresa, las autoridades han tardado bastante en actuar debido a que “aquí se mueven según el nivel social”. La última vez que Gindry conversó con su madre, ese miércoles en la mañana, comenta que “ella estaba totalmente normal” por lo que no se imaginó que esto pasaría, no la vio diferente.

Según lo descrito, que a la vez ha sido captado por cámaras de seguridad, Dabeida María Mercedes Brache, quien se desempeña como profesora y reside en Bonao, llegó a la parada de autobuses y abordó uno con destino a La Vega, exactamente hacia la Cooperativa de Maestros ubicada en esta demarcación.

Al salir de la entidad bancaria, Mercedes Brache se dirigía a la parada de Jarabacoa (La Vega), sin embargo, algo o alguien se atravesó en el camino y se presume que sea lo que sea que haya pasado, fue en ese transcurso.