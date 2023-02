Tribunal rechaza recurso de grupos de carnaval de La Vega

Ashley Martínez

La Vega, RD

El Tribunal del Juzgado de la Primera Instancia de la Primera Cámara Civil y Comercial rechazó la demanda y condenó a los grupos carnavalescos a pagar los costos del procedimiento a favor y provecho de la defensa, en la audiencia de referimiento en el caso del Carnaval Vegano.

Los grupos de carnaval “Los Broncos” y “Las Fieras” deberán pagar los gastos legales que hicieron las partes en este proceso judicial, favoreciendo a Ucave, Cocave, el Ayuntamiento Municipal, quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad, de acuerdo al Tribunal.

Esta victoria de la parte demanda, de acuerdo a Eduardo José Prats, significa que “ninguna marca que esté en los renglones exclusivos según el contrato de comercialización de Medrano Outsourcing Group, puede anunciarse en el espacio publicitario municipal que es dominio público municipal”.

Estableció que no es algo con relación a una marca particular, sino que hay 8 marcas exclusivas, por lo tanto, las Cuevas y los grupos populares pueden seguir captando publicidad en los renglones no exclusivos.

Prats, abogado del Grupo Medrano, expresó que están muy contentos porque “el Poder Judicial le ha dado un espaldarazo al carnaval de La Vega, ha rechazado la demanda en referimiento y por lo tanto el pueblo vegano, el país y todo el que sigue el carnaval, va a poder seguir disfrutando”.

Asimismo, puntualizó que por esta “importante” decisión, “los grupos carnavalescos van a poder seguir recibiendo los auspicios de los patrocinadores exclusivos”.

Prats indicó además, que los veganos y el país están confiados en que el próximo lunes, el Tribunal de Amparo ratificará esta decisión.

La jueza habría colocado el conocimiento de la decisión final para las 3 de la tarde de este viernes 10 de febrero, en el Palacio de Justicia de La Vega, luego de que ambas partes argumentaran sus posiciones en la mañana.

Esta audiencia fue aplazada el pasado miércoles, en donde se informaría la decisión del juez en torno al conflicto generado tras la inserción de la empresa Cerveza República en dos cuevas del carnaval vegano, específicamente las de “Los Broncos” y “Las Fieras”.