Luis Carvajal sobre presas de colas: gobierno debe garantizar el “interés nacional”

Ángel Valdez

Santo Domingo, República Dominicana

El ambientalista Luis Carvajal valoró de manera negativa las declaraciones del titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, sobre las informaciones difundidas en torno a la reubicación de la nueva presa de cola, que inicialmente se edificará en las cuencas del Río Ozama.

En días pasados, el incumbente Ceara Hatton informó que la empresa Barrick Pueblo Viejo cambió el lugar donde construirá la presa de cola y extenderá la extracción de minerales, en ese sentido, la empresa extractora entregó un nuevo estudio de impacto ambiental que será respondido próximamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Carvajal expresó que los funcionarios solo debieron actualizar las nuevas informaciones y no emitir opiniones sin analizar el estudio de impacto al medio ambiente en su totalidad.

“Ellos hablaron casi como si estuviesen representando la compañía, emitiendo juicios de valor de algo que lo único que tenían que decir es que lo estaban estudiando sin decir que la obra no tiene problemas”, dijo.

El especialista indicó que no puede expresar su posición hasta que la institución de protección medioambiental no se dé a conocer el lugar exacto de manera detallada, no obstante, resaltó que las autoridades deben asegurar que las presas de colas se realizan en lugares secos.

“El gran problema con las presas de colas húmedas, es que en la medida que pasa el tiempo su riesgo y su costo aumenta, esas obras son para siempre, ya que luego pasan a las manos del gobierno dominicano”.

De igual forma, Carvajal subrayó la importancia de construir la edificación en suelos secos y “el estado tiene que saber que actúan en representación del interés nacional a largo plazo, no de la coyuntura”.