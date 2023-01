Dictan prisión preventiva contra “Yunito”, acusado de abuso a menores en centro que dirigía “El Pastor”

Ashley Martínez

Santiago, RD

La oficina judicial de servicios de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Joseph Yunior Guzmán, conocido como “Yunito”, señalado por abusos físicos y sexuales contra los menores internos en el centro de rehabilitación “New life for Youth” en el sector La Cienaga, en Santiago.

La jueza Estefany Santiago Reyes, dispuso el cumplimiento de la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca.

De acuerdo al Ministerio Público, el número de los abusados incrementó a más de diez menores, cuando en un primer momento sólo se conocía sobre cinco.

El conocimiento de la medida había sido aplazado en dos ocasiones, donde en la última de estas, estableció que “nada de eso es así. Los menores no me acusan, ellos simplemente hablaron en Listín Diario y dijeron tres nombres, yo no estoy ahí”, refiriéndose a las acusaciones que se le imputan.

Joseph Yunior Guzmán García, alias “Yunito”, era uno de los encargados del recinto, y máxima autoridad cuando Lorenzo Silverio Almonte no estaba en el centro, y los adolescentes le conocen como el director. A este se le acusa de cometer actos de torturas contra los menores recluidos y abuso sexual.

Por el caso Lorenzo Silverio Almonte guarda prisión preventiva desde el 29 de diciembre del año pasado, fecha en que fue emitida la medida por el tribunal que llevaba el caso.