Salud Pública dice “citará en su momento” a Edgar Contreras tras muerte de joven en su clínica

El viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, José Matos, manifestó que esta entidad se encuentra investigando las circunstancias en las que murió la joven Pamela Almánzar tras realizarse una cirugía en el Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo (CEDIAH), del cirujano Edgar Contreras.

Por el momento se encuentra cerrada su área quirúrgica y Matos explicó que fueron citados los doctores que participaron, como el director médico, el anestesiólogo y la cardióloga, pero agregó que no citaron al doctor Edgar Contreras. Decidieron que no asistiera para tener las informaciones prudentes primero. “En su momento sí lo vamos a citar... nosotros decidimos que él no participara”.

Agregó que la evaluación que se le hizo a la paciente previo al procedimiento estaba normal.

La paciente falleció 12 días después del procedimiento. El viceministro enfatizó que "en todo procedimiento quirúrgico pueden haber complicaciones que son inmediatas y algunas que son tardías. En este caso nosotros tenemos que esperar el resultado de la necropsia del Instituto de Patología Forense que están elaborando para nosotros dar el diagnóstico definitivo de la paciente".

Explicó que cuando se tenga el resultado de patología forense, sí citarán al doctor Edgar Contreras y manifestó que hasta el momento en el área quirúrgica del centro permanecen cerradas "hasta tanto nosotros tengamos los resultados de la necropsia y se tome la decisión de mantenerlo o no cerrado".

El también doctor mencionó que no es nuevo lo que está pasando hoy en el país, pero no tiene el dato de la cantidad de veces que este centro ha sido intervenido.

En lo que va de año, el Ministerio de Salud tiene contabilizados alrededor de cuatro o cinco centros que han tenido que cerrar las áreas quirúrgicas y, con ayuda del Ministerio Público, han cerrado dos centros de manera definitiva hasta que ellos puedan corregir o hacer un centro al que la gente pueda ir, todos en Santo Domingo.

Existe un reglamento de habilitación que tiene una serie de pasos que deben ser cumplidos y se debe cumplir con al menos el 88 %.

El cierre responde a violaciones a la Ley General de Salud 42-01, en particular al incumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad establecidos para la prestación de servicios de salud.