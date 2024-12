Salud Pública cierra área quirúrgica de clínica del doctor Edgar Contreras por muerte de paciente

El Ministerio de Salud intervino y ordenó el cierre inmediato de los quirófanos del Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo (CEDIAH), propiedad del doctor Edgar Contreras, tras el fallecimiento de una paciente durante un procedimiento quirúrgico.

La institución informó que esta medida permanecerá vigente hasta que se esclarezcan los hechos que produjeron este lamentable suceso.

El cierre responde a violaciones a la Ley General de Salud 42-01, en particular al incumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad establecidos para la prestación de servicios de salud.

Sobre el caso

La paciente identificada como Pamela Almánzar se sometió a varios procedimientos médicos en el mencionado centro y posteriormente perdió la vida.

En respuesta, el Ministerio de Salud citó al médico cirujano, anestesiólogo y al director médico del CEDIAH para comparecer la mañana de este lunes en el Viceministerio de Garantía de la Calidad y ofrecer explicaciones sobre los hechos.

El viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, José Matos, manifestó que esta entidad se encuentra investigando las circunstancias en las que murió la joven Pamela Almánzar tras realizarse una cirugía en el Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo (CEDIAH).

Por el momento se encuentra cerrada su área quirúrgica y Matos explicó que fueron citados los doctores que participaron, como el director médico, el anestesiólogo y la cardióloga, pero agregó que no citaron al doctor Edgar Contreras. Decidieron que no asistiera para tener las informaciones prudentes primero. “En su momento sí lo vamos a citar...nosotros decidimos que él no participara”.

No es la primera vez

El cirujano Edgar Contreras llegó a estar en prisión por varias acusaciones en su contra, una de ellas fue en 2018 por falsificación de documentos para adueñarse del Centro Médico Gascue.

Contreras se encontraba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Abierto de Haras Nacionales.

En una ocasión le fue retirado el exequátur de ley por presunta negligencia médica en el caso de la paciente Sharliene Everlis Cedeño.

La joven de origen estadounidense murió el 23 de abril de 2015, luego de concluir el procedimiento de liposucción a la que se sometió en el centro médico.

También se le llegó a acusar de la muerte de Mariela Martínez en 2017 luego de someterse a una cirugía estética, pero el médico aclaró que él no fue quien operó a la joven.

Dijo que se encontraba en Estados Unidos y que se enteró del fallecimiento de Martínez a través de los medios de comunicación.