Calles casi vacías por temor a bandas delictivas en Villa Vella

Yasmel Corporán

yasmel.corporan@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Bajo un estricto toque de queda, así luce desde el pasado lunes gran parte del sector Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, donde un tiroteo ocurrido el domingo en el colmado El Nuevo Mundo, ubicado en la localidad Vietnam de San Felipe, dejó tres personas muertas, cinco heridas y temor entre los residentes.

Según relataron moradores a periodistas de Listín Diario, el atroz suceso fue aprovechado por las “bandas criminales” para saquear negocios y viviendas, obligando a las juntas de vecinos a tomar medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Casi vacías

Durante un recorrido realizado por reporteros de este diario, fue posible divisar como las principales calles de los populosos barrios San Felipe, Punta y Mata los Indios, de Villa Mella, estaban prácticamente vacías a pleno mediodía, debido a que fueron paralizadas todas las actividades.

Las farmacias, ferreterías, barberías, salones de belleza, colmados, talleres de mecánica, puestos de comida rápida, veterinarias, estaciones de combustible e incluso los centros educativos, cerraron sus puertas desde el lunes a modo de prevención.

El ambiente tenso no solo se percibió en el cierre de los establecimientos comerciales, sino también en la actitud atemorizada de los residentes, quienes en todo momento se mostraron renuentes a hablar con miembros de la prensa e incluso se escondían en el interior de sus viviendas cuando los periodistas intentaban indagar sobre la situación.

Aprovecharo situación

El comunitario Roberto Medina, quien sí quiso dar su testimonio sobre la situación por la que atraviesan en estas localidades, dijo que, la misma noche del tiroteo, los delincuentes “asaltaron los camiones, una bomba de gas, se metieron a los negocios y por eso, desde el lunes, más del 90% de los establecimientos están cerrados, las escuelas también”.

Otros que prefirieron no ser identificados, expresaron que estas supuestas bandas delictivas “andan en turbas de hasta 20 motocicletas y cometen sus fechorías en grupo”, haciendo aún más difícil su captura cuando las autoridades intentan intervenir.

“Yo tengo 30 años viviendo aquí y es la primera vez que veo que la delincuencia le gana a la autoridad”, dijo uno de los habitantes de San Felipe.

El grado de inseguridad que los obligó a resguardarse, también hizo que la Policía Nacional y la Unidad Táctica de la SWAT (por sus siglas en inglés Armas y Tácticas Especiales), enviaran contingentes a la zon para que patrullen y cuiden a los moradores. “Por aquí no se puede andar sin un militar al lado, los vándalos andan desatados, acabando con todo, aquí todo el mundo está atemorizado”, dijo a periodistas de LISTÍN DIARIO el comunitario de Punta, Eligio Cielo.

Preocupados por el riesgo que corren, los residentes de esta zona de Villa Mella pidieron a las autoridades actuar y no moverse de la localidad hasta tanto no sean desmanteladas las estructuras criminales. Mientras eso no suceda, los munícipes expresaron que se verán en la necesidad de mantener cerrados por más tiempo sus negocios.

Sobre el tiroteo

Una de las víctimas mortales del tiroteo era agente de la institución del orden y uno de los heridos es militar. Los fallecidos fueron identificados como el raso policial Carlos Manuel Núñez de la Cruz y los civiles Yorki Otaño y Víctor Manuel Marte Martínez.

Mientras que los heridos Darison Núñez, Juan Ferrand Brazobán, Wilkin Rondón, una menor de edad cuya identidad se omite por razones de ley y el raso del Ejército Aldo José Susana Heredia, quienes reciben atención en el hospital Ney Arias Lora.

El incidente se produjo en el colmado El Nuevo Mundo, en el sector Vietnam de San Felipe de Villa Mella, una zona donde muchos de sus residentes se quejan por la inseguridad.

Versiones

Aunque aún no existe ninguna versión oficial sobre lo ocurrido, los residentes próximo al lugar del suceso, conjeturaron diferentes razones, siendo la más repetida que lo sucedido se trató de un “ajuste de cuentas entre vendedores de drogas”.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, por el hecho fueron detenidas unas siete personas para fines de investigación.